Хельмут Марко выразил недовольство условиями, в которых прошла квалификация ГП Бразилии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил своё недовольство прошедшей дождевой квалификацией в Сан-Паулу на Гран-при Бразилии.

«У нас была машина, которая была достаточно быстра, чтобы ехать впереди. Сначала Максу [Ферстаппену] помешал [Эстебан] Окон, а затем произошла эта ситуация с красными флагами. Пять машин в пелетоне сильно пострадали. Я не знаю, было ли это правильным решением [проводить квалификацию], но так уж вышло. Я считаю, что квалификация прошла при очень критических обстоятельствах. И теперь нам нужно смотреть, что мы можем с этим сделать», — приводит слова Марко Motorsport-Total.