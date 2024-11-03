Хельмут Марко выразил недовольство условиями, в которых прошла квалификация ГП Бразилии
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил своё недовольство прошедшей дождевой квалификацией в Сан-Паулу на Гран-при Бразилии.
Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Квалификация
03 ноября 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23.405
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.173
3
Юки Цунода
RB
+0.706
«У нас была машина, которая была достаточно быстра, чтобы ехать впереди. Сначала Максу [Ферстаппену] помешал [Эстебан] Окон, а затем произошла эта ситуация с красными флагами. Пять машин в пелетоне сильно пострадали. Я не знаю, было ли это правильным решением [проводить квалификацию], но так уж вышло. Я считаю, что квалификация прошла при очень критических обстоятельствах. И теперь нам нужно смотреть, что мы можем с этим сделать», — приводит слова Марко Motorsport-Total.
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