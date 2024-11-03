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В «Уильямсе» заявили, что работают над восстановлением обеих машин

В «Уильямсе» заявили, что работают над восстановлением обеих машин
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Команда «Уильямс» опубликовала заявление, в котором говорится о работе над восстановлением обеих машин перед стартом Гран-при Бразилии. Таким образом, команда не подтвердила слова Алекса Албона о том, что он не примет участия в гонке.

«После отдельных инцидентов Алекса Албона и Франко Колапинто по ходу дождевой квалификации в Сан-Паулу обе машины получили существенные повреждения, которые сейчас оцениваются. Наша невероятная команда без устали работает с целью отремонтировать оба болида для участия в гонке. Мы будем держать вас в курсе насчёт развития ситуации», — говорится в заявлении «Уильямса».

Напомним, Албон ошибся на первом секторе трассы «Интерлагос» и разбил свой болид. После аварии он сказал, что механики не успеют восстановить машину до начала гонки, старт которой запланирован на 18:30 по московскому времени.

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