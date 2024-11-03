ФИА подтвердила, что Сайнс начнёт гонку с пит-лейна

Международная автомобильная федерация (ФИА) официально подтвердила, что гонщик «Феррари» Карлос Сайнс начнёт гонку Гран-при Бразилии с пит-лейна.

Напомним, Сайнс занял в квалификации Гран-при Бразилии 14-е место, но разбил машину на мокрой трассе во втором сегменте заездов. Ему заменили элементы силовой установки и коробку передач в условиях режима закрытого парка. В соответствии со статьёй 40.9 спортивного регламента Сайнс отправлен стартовать с пит-лейна.

Победу в квалификации одержал Ландо Норрис из «Макларена», Джордж Расселл («Мерседес») стал вторым, а японский гонщик команды «РБ» Юки Цунода занял третье место.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция гонки