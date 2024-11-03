«Уильямс» подтвердил, что Албон не примет участия в гонке Гран-при Бразилии

Команда «Уильямс» официально подтвердила, что Александер Албон не примет участия в сегодняшней гонке Гран-при Бразилии.
«К сожалению, при оценке повреждений на машине Алекса Албона выяснилось, что произвести необходимый ремонт за короткий промежуток времени между квалификацией и гонкой невозможно. В связи с этим команда решила снять автомобиль Алекса с оставшейся части уикенда», — говорится в заявлении «Уильямса».
Напомним, Албон ошибся на первом секторе трассы «Интерлагос» и разбил свой болид.
Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция гонки