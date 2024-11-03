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Финальная стартовая решётка Гран-при Бразилии Формулы-1

Финальная стартовая решётка Гран-при Бразилии Формулы-1
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Опубликована финальная стартовая решётка Гран-при Бразилии Формулы-1 на автодроме «Интерлагос».

Формула-1. Гран-при Бразилии. Стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Джордж Расселл («Мерседес»).
3. Юки Цунода («РБ»).
4. Эстебан Окон («Альпин»).
5. Лиам Лоусон («РБ»).
6. Шарль Леклер («Феррари»).
7. Александер Албон («Уильямс»).
8. Оскар Пиастри («Макларен»).
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
11. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).
12. Серхио Перес («Ред Булл»).
13. Пьер Гасли («Альпин»).
14. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
15. Оливер Берман («Хаас»).
16. Франко Колапинто («Уильямс»).
17. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
18. Нико Хюлькенберг («Хаас»).
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).
Карлос Сайнс («Феррари») — старт с пит-лейна.

Отметим, что «Уильямс» официально подтвердил, что Албон не примет участия в гонке, поэтому его слот на решётке, по-видимому, останется пустым.

Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
03 ноября 2024, воскресенье. 18:47 МСК
Не началось
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