Хэмилтон проехал по «Интерлагосу» на чемпионском «Макларене» Сенны

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон провёл показательный заезд на автодроме «Интерлагос» в Бразилии за рулём болида «Макларен» MP4/5B 1990 года, на котором Айртон Сенна завоевал второй из своих трёх чемпионских титулов. Таким образом Хэмилтон и организаторы этапа почтили память Сенны.

Льюис Хэмилтон на «Макларене» Айртона Сенны Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

В этом году отмечается 30 лет со дня трагической гибели Айртона Сенны на Гран-при Сан-Марино 1994 года в Имоле. Сообщество Формулы-1 уже несколько раз почтило память бразильского волшебника: Себастьян Феттель в мае пилотировал его «Макларен» 1993 года в Имоле. Там же гонщики провели церемонию, надев футболки с изображением Сенны.

Мероприятие Senna Sempre («Сенна навсегда») было изначально запланировано на субботу, но из-за ливня было перенесено на воскресенье.