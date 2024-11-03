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Албон обратился к болельщикам после сообщения, что не примет участия в Гран-при Бразилии

Албон обратился к болельщикам после сообщения, что не примет участия в Гран-при Бразилии
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон обратился к болельщикам после того, как его команда подтвердила, что он не примет участия в гонке Гран-при Бразилии.

«Трудно смириться с тем, что произошло во время неплохо складывавшейся квалификации. Мы не знаем, что стало причиной аварии, но разберёмся в этом. Сочувствую всем в боксах. В этой гонке могло произойти что угодно, и я чувствовал, что мы можем добиться чего-то выдающегося», — написал Албон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в квалификации Албон ошибся на первом секторе трассы «Интерлагос» и разбил свой болид.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция гонки

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