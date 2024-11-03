ФИА объяснила, почему красный флаг в квалификации появился с задержкой

Международная автомобильная федерация (ФИА) объяснила, почему красный флаг в квалификации Гран-при Бразилии после аварии Лэнса Стролла появился с 50-секундной задержкой. По мнению «Ред Булл», это лишило Макса Ферстаппена шанса избежать вылета из борьбы после второго сегмента квалификации. Объяснения ФИА приводит Motorsport.

Как сообщает Motorsport, дирекция гонки ФИА решила подождать с красным флагом не для того, чтобы позволить другим гонщикам закончить свои круги, а потому, что по данным с бортовых датчиков на машине Стролла было видно, что канадец всё ещё пытается вернуть свой болид на пит-лейн.

Только после того, как дирекции гонки стало понятно, что канадец не может ехать из-за серьёзного повреждения подвески, было решено вывесить красный флаг.