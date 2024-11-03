Бортолето заменит Боттаса в «Кик-Заубере» — Motorsport

20-летний бразильский гонщик Габриэл Бортолето получит место боевого пилота в команде «Кик-Заубер»/«Ауди» на 2025 год. Он станет напарником Нико Хюлькенберга, а оба нынешних пилота «Кик-Заубера» — Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу — покинут швейцарскую команду. Об этом сообщает Motorsport.

Издание отмечает со ссылкой на источники, что сделка между Бортолето и швейцарской командой уже согласована. Теперь осталось уладить некоторые окончательные детали, но, скорее всего, о контракте будет объявлено к следующему Гран-при в Лас-Вегасе.

Бортолето был фаворитом на вакантное место в «Кик-Заубере», но там не хотели торопиться, взвешивая, стоит ли отдавать предпочтение молодому гонщику или остановиться на опытном Боттасе. В итоге команда выбрала молодость.

Приход Бортолето в «Кик-Заубер» означает, что у Бразилии снова появится боевой пилот Формулы-1. Последним бразильцем в пелотоне был завершивший в 2017 году карьеру Фелипе Масса. В 2020 году Пьетро Фиттипальди принял участие в двух Гран-при за «Хаас», заменяя травмированного Романа Грожана.