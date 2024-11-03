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Норрису грозит штраф за нарушение процедуры старта

Норрису грозит штраф за нарушение процедуры старта
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Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) расследуют инцидент с участием пилота «Макларена» Ландо Норриса, он подозревается в нарушении процедуры старта.

Кроме того, на прогревочном круге с трассы вылетел гонщик «Астон Мартин» Стролл. Его машина зарылась в гравии, и канадец вынужден был покинуть болид. После этого старт гонки был отложен.

Интернет-портал «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция гонки

В настоящий момент Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов. В активе Макса 367 очков. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса из команды «Макларен» 323 очка. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (297 очков).

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