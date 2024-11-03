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Ферстаппен выиграл ГП Бразилии с 16-й позиции, Окон — второй, Норрис с поула — шестой

На автодроме «Интерлагос» завершился Гран-при Бразилии Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал гонщик «Альпин» Эстебан Окон. Замкнул тройку сильнейших ещё один пилот «Альпин», Пьер Гасли.

Стартовавший с поула гонщик «Макларена» Ландо Норрис занял шестое место.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Эстебан Окон («Альпин») +19.477.

3. Пьер Гасли («Альпин») +22.532.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +23.265.

5. Шарль Леклер («Феррари») +30.177.

6. Ландо Норрис («Макларен») +31.372.

7. Юки Цунода («РБ») +42.056.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +44.943.

9. Лиам Лоусон («РБ») +50.452.

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +50.753.

11. Серхио Перес («Ред Булл») +51.531.

12. Оливер Берман («Хаас») +57.085.

13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1:03.588.

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:18.049.

15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1:19.649.

Карлос Сайнс («Феррари») – не финишировал.

Франко Колапинто («Уильямс») – не финишировал.

Нико Хюлькенберг («Хаас») – не финишировал.