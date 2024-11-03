Ферстаппен выиграл ГП Бразилии с 16-й позиции, Окон — второй, Норрис с поула — шестой

На автодроме «Интерлагос» завершился Гран-при Бразилии Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал гонщик «Альпин» Эстебан Окон. Замкнул тройку сильнейших ещё один пилот «Альпин», Пьер Гасли.
Стартовавший с поула гонщик «Макларена» Ландо Норрис занял шестое место.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Эстебан Окон («Альпин») +19.477.
3. Пьер Гасли («Альпин») +22.532.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +23.265.
5. Шарль Леклер («Феррари») +30.177.
6. Ландо Норрис («Макларен») +31.372.
7. Юки Цунода («РБ») +42.056.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +44.943.
9. Лиам Лоусон («РБ») +50.452.
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +50.753.
11. Серхио Перес («Ред Булл») +51.531.
12. Оливер Берман («Хаас») +57.085.
13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1:03.588.
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:18.049.
15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1:19.649.
Карлос Сайнс («Феррари») – не финишировал.
Франко Колапинто («Уильямс») – не финишировал.
Нико Хюлькенберг («Хаас») – не финишировал.