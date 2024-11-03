В «Пирелли» ответили на упрёки со стороны Хэмилтона по поводу дождевых шин

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола ответил на шутливые упрёки гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии о том, что при наличии более эффективных дождевых шин можно было бы соревноваться в субботу в квалификации.

«Действительно, нам необходимо улучшить дождевые шины, чтобы добиться надлежащего смещения характеристик по сравнению с промежуточными. Это наша цель. В следующем году у нас будут новые дождевые шины с некоторыми небольшими модификациями, потому что, к сожалению, у нас не было возможности провести их полноценные тесты. Это именно то, чего нам не хватает.

Мы немного изменили рисунок протектора, поработали над конструкцией и новым составом. Мы нашли способ улучшить их. Я пока не могу сказать, достаточно этого или нет.

Я не знаю, почему Нильс (Виттих, гоночный директор ФИА. – Прим. «Чемпионата») решил не начинать сессию. Не знаю, связано ли это с видимостью, лужами, риском аквапланирования или с чем-то ещё. Я не говорил с Нильсом, поэтому у меня нет информации по этому поводу. Если дело лишь в темпе [на дождевых шинах], то это значит, что они бы просто ехали медленнее, вот и всё. Так что самая быстрая из медленных машин показала бы лучшее время.

Мы полностью осознаём, что нам необходимо улучшить характеристики дождевых шин. Но и на них можно ездить, это не значит, что на них нельзя ездить», — приводит слова Изолы Autosport.