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Гонщикам «Мерседеса» грозит наказание за изменение давления в шинах перед стартом

Гонщикам «Мерседеса» грозит наказание за изменение давления в шинах перед стартом
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Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) расследуют изменение давления в шинах на обеих машинах команды «Мерседес» перед стартом Гран-при Бразилии.

Технический делегат ФИА Джо Бауэр передал стюардам отчёт, в котором отметил, что после того, как старт гонки был прерван, между сигналами «10 минут» и «5 минут» на машинах 63 [Джордж Расселл] и 44 [Льюис Хэмилтон] было изменено давление в шинах. Это противоречит техническим директивам TD003 N, пунктам 2.c и 2.h и i.

Интернет-портал «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция гонки

В настоящий момент Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов. В активе Макса 367 очков. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса из команды «Макларен» 323 очка. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (297 очков).

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