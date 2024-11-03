Хюлькенберг получил чёрный флаг и дисквалифицирован на Гран-при Бразилии

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг получил от дирекции Гран-при Бразилии чёрный флаг, означающий дисквалификацию и снятие с гонки. Это наказание немецкий гонщик получил за то, что маршалы вытолкнули его машину после вылета, а в таких случаях посторонняя помощь категорически запрещена.

Нико Хюлькенберг Фото: Mark Thompson/Getty Images

Интернет-портал «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция гонки

В настоящий момент Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов. В активе Макса 367 очков. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса из команды «Макларен» 323 очка. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (297 очков).