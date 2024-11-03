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Карлос Сайнс сошёл на Гран-при Бразилии после аварии

Карлос Сайнс сошёл на Гран-при Бразилии после аварии
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс вылетел с трассы на 40-м круге Гран-при Бразилии, воткнулся в отбойник и не смог вернуться в гонку. Таким образом, победитель прошлой гонки в Мексике сошёл с дистанции. На трассу выехала машина безопасности.

Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Фото: Кадр из трансляции

На данный момент лидируют Эстебан Окон, Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.

Интернет-портал «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Бразилии Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бразилии — 2024. Онлайн-трансляция гонки

В настоящий момент Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов. В активе Макса 367 очков. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса из команды «Макларен» 323 очка. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (297 очков).

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