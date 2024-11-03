Ферстаппен отреагировал на победу на Гран-при Бразилии при старте с 16-го места

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал своё выступление на Гран-при Бразилии, который прошёл в Сан-Паулу на автодроме «Интерлагос». Ферстаппен победил в этой гонке при старте с 17-й позиции на решётке (место Алекса Албона на стартовой решётке было свободным. – Прим. «Чемпионата»).

«Сегодня эмоции были как на американских горках. Нам повезло с красным флагом. Я знал, что при старте с 17-го места будет непросто, но понимал, что нужно сохранять спокойствие и сделать всё правильно. Но победить здесь с 17-го места — это, конечно, невероятно. Здесь трудно обгонять из-за нового асфальта — есть только одна траектория. Но я был уверен в машине, уверен в тормозах, поэтому мог атаковать в первом повороте, где обгон совершить проще», — сказал Ферстаппен после финиша гонки в эфире телеканала Sky Sports.