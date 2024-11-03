Ферстаппен отреагировал на победу на Гран-при Бразилии при старте с 16-го места

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал своё выступление на Гран-при Бразилии, который прошёл в Сан-Паулу на автодроме «Интерлагос». Ферстаппен победил в этой гонке при старте с 17-й позиции на решётке (место Алекса Албона на стартовой решётке было свободным. – Прим. «Чемпионата»).
«Сегодня эмоции были как на американских горках. Нам повезло с красным флагом. Я знал, что при старте с 17-го места будет непросто, но понимал, что нужно сохранять спокойствие и сделать всё правильно. Но победить здесь с 17-го места — это, конечно, невероятно. Здесь трудно обгонять из-за нового асфальта — есть только одна траектория. Но я был уверен в машине, уверен в тормозах, поэтому мог атаковать в первом повороте, где обгон совершить проще», — сказал Ферстаппен после финиша гонки в эфире телеканала Sky Sports.
- 3 ноября 2024
-
21:44
-
21:36
-
21:26
-
21:20
-
21:14
-
20:58
-
20:28
-
20:21
-
19:58
-
19:47
-
19:38
-
18:45
-
18:31
-
18:29
-
18:21
-
18:00
-
17:53
-
17:41
-
17:30
-
17:10
-
16:51
-
16:32
-
16:25
-
16:23
-
16:12
-
16:11
-
16:09
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:51
-
15:16
-
14:57
-
14:51
-
14:33