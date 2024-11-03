Окон признался, что его удивил темп «Альпин» под дождём

Гонщик «Альпин» Эстебан Окон оценил своё выступление на Гран-при Бразилии, который прошёл в Сан-Паулу на автодроме «Интерлагос». Окон занял в этой гонке второе место.

«Невероятный день! Для нас этот сезон непростой, но этот успех очень важен для нас. Пару лет назад я в дождевой гонке добился успеха и теперь испытываю не менее приятные чувства. Бразильские фанаты потрясающие, и я хотел бы всех поблагодарить. Знал ли я, что машина будет быстра под дождём? Нет! На сухой трассе ей трудно управлять, поэтому я старался обращаться с ней осторожнее. И в итоге день получился великолепным для нас», — сказал Окон после финиша гонки в эфире телеканала Sky Sports.