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Окон признался, что его удивил темп «Альпин» под дождём

Окон признался, что его удивил темп «Альпин» под дождём
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Гонщик «Альпин» Эстебан Окон оценил своё выступление на Гран-при Бразилии, который прошёл в Сан-Паулу на автодроме «Интерлагос». Окон занял в этой гонке второе место.

«Невероятный день! Для нас этот сезон непростой, но этот успех очень важен для нас. Пару лет назад я в дождевой гонке добился успеха и теперь испытываю не менее приятные чувства. Бразильские фанаты потрясающие, и я хотел бы всех поблагодарить. Знал ли я, что машина будет быстра под дождём? Нет! На сухой трассе ей трудно управлять, поэтому я старался обращаться с ней осторожнее. И в итоге день получился великолепным для нас», — сказал Окон после финиша гонки в эфире телеканала Sky Sports.

Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
03 ноября 2024, воскресенье. 18:47 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:06:54.430
2
Эстебан Окон
Alpine
+19.477
3
Пьер Гасли
Alpine
+22.532
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Комментарии
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