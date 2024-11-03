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Гасли прокомментировал двойной подиум «Альпин» на Гран-при Бразилии

Гасли прокомментировал двойной подиум «Альпин» на Гран-при Бразилии
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Гонщик «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал своё выступление на Гран-при Бразилии, который прошёл в Сан-Паулу на автодроме «Интерлагос». Гасли занял в этой гонке третье место. Второе место занял его напарник Эстебан Окон, а победу одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Невероятный день для всей команды! У нас был довольно трудный сезон, мы с трудом набирали очки, но в таких условиях — всё было возможно. Две машины на подиуме — не думаю, что кто-то вообще мог бы в такое поверить! Фантастика! Вчера темп по сухой трассе был неплохим — я финишировал седьмым в спринте. Сегодня мы стартовали далеко — с 13-го места. И я так горжусь командой, которая преодолела трудности. Очень легко было опустить руки, но мы никогда не сдаёмся!» — сказал Гасли после финиша гонки в эфире телеканала Sky Sports.

Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
03 ноября 2024, воскресенье. 18:47 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:06:54.430
2
Эстебан Окон
Alpine
+19.477
3
Пьер Гасли
Alpine
+22.532
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