Гасли прокомментировал двойной подиум «Альпин» на Гран-при Бразилии

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал своё выступление на Гран-при Бразилии, который прошёл в Сан-Паулу на автодроме «Интерлагос». Гасли занял в этой гонке третье место. Второе место занял его напарник Эстебан Окон, а победу одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
«Невероятный день для всей команды! У нас был довольно трудный сезон, мы с трудом набирали очки, но в таких условиях — всё было возможно. Две машины на подиуме — не думаю, что кто-то вообще мог бы в такое поверить! Фантастика! Вчера темп по сухой трассе был неплохим — я финишировал седьмым в спринте. Сегодня мы стартовали далеко — с 13-го места. И я так горжусь командой, которая преодолела трудности. Очень легко было опустить руки, но мы никогда не сдаёмся!» — сказал Гасли после финиша гонки в эфире телеканала Sky Sports.
- 3 ноября 2024
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