«Закончу гонку ради механиков». Алонсо финишировал в Бразилии с сильной болью в спине

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо провёл Гран-при Бразилии с сильной болью в спине. Он сообщил об этом во время радиопереговоров с командой на последних кругах гонки на «Интерлагосе».

«Я закончу эту гонку только ради механиков. Они сделали сегодня хорошую работу. Но моя спина отваливается, потому что эта ухабистость — это ненормально», — сказал Алонсо.

После этого двукратный чемпион Формулы-1 попросил команду подготовить для него медицинскую машину, чтобы ему смогли оказать помощь сразу после финиша.

Победу на Гран-при Бразилии одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Альпин» Эстебан Окон. Замкнул тройку сильнейших ещё один пилот «Альпин» — Пьер Гасли.