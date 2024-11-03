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«Закончу гонку ради механиков». Алонсо финишировал в Бразилии с сильной болью в спине

«Закончу гонку ради механиков». Алонсо финишировал в Бразилии с сильной болью в спине
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо провёл Гран-при Бразилии с сильной болью в спине. Он сообщил об этом во время радиопереговоров с командой на последних кругах гонки на «Интерлагосе».

«Я закончу эту гонку только ради механиков. Они сделали сегодня хорошую работу. Но моя спина отваливается, потому что эта ухабистость — это ненормально», — сказал Алонсо.

После этого двукратный чемпион Формулы-1 попросил команду подготовить для него медицинскую машину, чтобы ему смогли оказать помощь сразу после финиша.

Победу на Гран-при Бразилии одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Альпин» Эстебан Окон. Замкнул тройку сильнейших ещё один пилот «Альпин» — Пьер Гасли.

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