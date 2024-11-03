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Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен оторвался от Норриса на 62 очка, «Альпин» — шестая

Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен оторвался от Норриса на 62 очка, «Альпин» — шестая
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В общем зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Бразилии отрыв Макса Ферстаппена от Ландо Норриса достиг 62 очков. Третьим по-прежнему идёт Шарль Леклер, но он, как и Пиастри, потерял даже математические шансы на чемпионство.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 393 очка.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 331.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 307.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 262.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 244.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 192.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 190.
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 151.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 31.

В Кубке конструкторов «Макларен» теперь опережает «Феррари» на 36 очков, а «Ред Булл» уступает лидерам 49 баллов. Следом по-прежнему идут «Мерседес» и «Астон Мартин», а «Альпин» за счёт сенсационного двойного подиума прорвалась с девятой позиции на шестую, оставив позади «Хаас», «РБ» и «Уильямс».

Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 593 очка.
2. «Феррари» — 557.
3. «Ред Булл» — 544.
4. «Мерседес» — 382.
5. «Астон Мартин» — 86.
6. «Альпин» — 49.
7. «Хаас» — 46.
8. «РБ» — 44.
9. «Уильямс» — 17.
10. «Кик-Заубер» — 0.

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