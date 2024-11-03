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Ферстаппен отметил мастерство Леклера в обороне

Ферстаппен отметил мастерство Леклера в обороне
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отдал должное гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру, с которым у него была борьба в первой половине гонки Гран-при Бразилии. Прорываясь почти с конца пелотона, Ферстаппен довольно легко обогнал нескольких соперников, в том числе гонщика «Макларена» Оскара Пиастри, но затем застрял за Леклером. После финиша в комнате для ожидания Ферстаппен сделал монегаску комплимент.

«Здесь я просто застрял, потому что Шарль на самом деле очень хорош», — сказал Макс Окону и Гасли, рассматривая хайлайты гонки.

Победу на Гран-при Бразилии одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Альпин» Эстебан Окон. Замкнул тройку сильнейших ещё один пилот «Альпин» — Пьер Гасли.

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