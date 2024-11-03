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Норрис считает, что Ферстаппен победил благодаря удаче, а не таланту

Норрис считает, что Ферстаппен победил благодаря удаче, а не таланту
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал результаты Гран-при Бразилии, где он занял шестое место, а его соперник по чемпионату Макс Ферстаппен одержал победу.

«Всё дело в потере позиции. Из-за красного флага другие получили бесплатный пит-стоп, так что это досадно, и ничего больше. Джордж Расселл заслуживал победы больше, чем кто-либо другой, но иногда просто не везёт, и правила играют против тебя.

Трудный день, я допустил пару ошибок, которые стоили мне позиций по отношению к Джорджу и Шарлю Леклеру. Это был трудный день, я сделал всё, что мог. У меня было много хороших гонок, пришло время, чтобы что-то пошло не так.

Ситуация с пит-стопом — это просто невезение. Мне всё равно на то, что происходит сейчас, им повезло, не более. Им повезло с правилом, с которым никто не согласен. Просто сегодня немного не повезло, не более того. Конечно, это разочаровывает.

Макс хорошо пилотировал, ему немного повезло, но такова жизнь», — приводит слова Норриса телеканал Sky Sports.

Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
03 ноября 2024, воскресенье. 18:47 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:06:54.430
2
Эстебан Окон
Alpine
+19.477
3
Пьер Гасли
Alpine
+22.532
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