Норрис считает, что Ферстаппен победил благодаря удаче, а не таланту

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал результаты Гран-при Бразилии, где он занял шестое место, а его соперник по чемпионату Макс Ферстаппен одержал победу.

«Всё дело в потере позиции. Из-за красного флага другие получили бесплатный пит-стоп, так что это досадно, и ничего больше. Джордж Расселл заслуживал победы больше, чем кто-либо другой, но иногда просто не везёт, и правила играют против тебя.

Трудный день, я допустил пару ошибок, которые стоили мне позиций по отношению к Джорджу и Шарлю Леклеру. Это был трудный день, я сделал всё, что мог. У меня было много хороших гонок, пришло время, чтобы что-то пошло не так.

Ситуация с пит-стопом — это просто невезение. Мне всё равно на то, что происходит сейчас, им повезло, не более. Им повезло с правилом, с которым никто не согласен. Просто сегодня немного не повезло, не более того. Конечно, это разочаровывает.

Макс хорошо пилотировал, ему немного повезло, но такова жизнь», — приводит слова Норриса телеканал Sky Sports.