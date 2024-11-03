Стали известны условия, при которых Ферстаппен станет чемпионом уже на Гран-при Лас-Вегаса

Победа на Гран-при Бразилии Формулы-1 вкупе с лишь шестой позицией Ландо Норриса сильно приблизила гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена к четвёртому чемпионскому титулу. По итогам этапа на «Интерлагосе» Ферстаппен опережает Норриса на 62 очка, при том что в розыгрыше остаётся 86 баллов. После Гран-при Лас-Вегаса в розыгрыше останется 60 очков. Соответственно, чтобы досрочно стать чемпионом мира, Ферстаппену просто нужно не проиграть Норрису более двух очков. Устроит голландца и обоюдный сход.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 393 очка.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 331.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 307.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 262.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 244.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 192.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 190.

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 151.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 31.