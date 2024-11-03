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Ферстаппен потроллил британскую прессу после победы на Гран-при Бразилии

Ферстаппен потроллил британскую прессу после победы на Гран-при Бразилии
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Лидер чемпионата пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен жёстко пошутил в адрес британских СМИ после своей победы на Гран-при Бразилии, где он одержал победу, а гонщик «Макларена» британец Ландо Норрис занял лишь шестое место.

«У меня короткий вопрос. Рад вас всех видеть здесь, но где же британские журналисты? Им всем нужно было поторопиться в аэропорт? Или они не знают, где проходит пресс-конференция?» — приводит слова Ферстаппена с пресс-конференции репортёр нидерландского De Telegraaf Эрик ван Харен.

Победу на Гран-при Бразилии одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Альпин» Эстебан Окон. Замкнул тройку сильнейших ещё один пилот «Альпин» — Пьер Гасли.

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