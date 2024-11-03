Колапинто объяснил причины своей аварии на Гран-при Бразилии
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Гонщик «Уильямса» Франко Колапинто прокомментировал свою аварию на Гран-при Бразилии, в которой он разбил свой болид и сошёл с дистанции.
«Мне очень жаль команду после того, что произошло сегодня. Всем было очень тяжело, и всё пошло не так, как мы хотели. Команда проделала потрясающую работу, починив мою машину после аварии в квалификации, и мне очень жаль, что день завершился именно так. У нас была быстрая машина, и мы хотели воспользоваться многими возможностями в гонке. Мы перешли на промежуточные шины, я атаковал, чтобы прогреть их, и потерял машину в одной из луж на трассе. Мы вернёмся как команда. У нас впереди ещё три гонки, и мы отыграемся в них», — приводит слова Колапинто пресс-служба «Уильямса».
Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
03 ноября 2024, воскресенье. 18:47 МСК
Окончено
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Макс Ферстаппен
Red Bull
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Alpine
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