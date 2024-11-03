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Джеймс Ваулз рассказал про проблемы с запчастями у «Уильямса»

Джеймс Ваулз рассказал про проблемы с запчастями у «Уильямса»
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал про проблемы с запасными частями для машин британской команды после аварий Алекса Албона и Франко Колапинто по ходу уикенда Гран-при Бразилии.

«Природа Формулы-1 такова, что вы можете испытать одни из самых невероятных ощущений и результатов, а также пережить одни из самых неприятных моментов, которые только можно пережить в спорте. Думаю, будет справедливо сказать, что этот уикенд — второй из этих двух случаев. Всего за несколько часов у нас произошли три невероятно большие аварии, и нам предстоит проделать огромную работу, чтобы улучшить ситуацию с запасными частями, прежде чем мы всего через несколько недель отправимся в Лас-Вегас», — приводит слова Ваулза пресс-служба «Уильямса».

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