Стролл раскрыл подробности своего вылета до старта Гран-при Бразилии

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл раскрыл подробности своего вылета в гравий и схода на прогревочном круге Гран-при Бразилии на трассе «Интерлагос» в Сан-Паулу.

«Это была очень странная гонка. Мне показалось, что отказали тормоза, потому что, как только я нажал на них, зад заблокировало, а я был просто пассажиром. Я застрял в гравии, и на этом моя гонка закончилась. Это такое разочарование, потому что в такой дождевой гонке, как сегодня, было возможно всё, но мы не смогли воспользоваться этими возможностями», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».

Победу на Гран-при Бразилии одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Альпин» Эстебан Окон. Замкнул тройку сильнейших ещё один пилот «Альпин», Пьер Гасли.