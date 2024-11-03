Расселл не хотел заезжать на пит-стоп, стоивший ему лидерства на Гран-при Бразилии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал после окончания Гран-при Бразилии, что не хотел заезжать на пит-стоп, стоивший ему в итоге лидерства, так как вскоре гонка была остановлена красным флагом и соперники смогли поменять шины без потери времени.

«Это была напряжённая гонка, и нам есть что обсудить и что понять. Я хорошо стартовал и был удивлён темпом на первом отрезке – на старте у нас не было нужного давления в шинах, и мы ожидали, что оно упадёт, так что это обнадёживало. Когда на трассе был ВСК и начался сильный дождь, я был за то, чтобы не ехать на пит-стоп, так как думал, что есть вероятность красного флага – машина аквапланировала даже на прямых. Я и Ландо Норрис заехали на пит-стоп, и на финише мы оказались на четвёртой и шестой позициях, в то время как машины, которые остались на трассе, финишировали впереди. Но после гонки легко рассуждать, и мы работаем вместе, стараясь сделать всё возможное, используя имеющуюся у нас информацию. Я думаю, в начале уикенда четвёртое место было бы в радость, но, конечно, после квалификации на втором месте и лидерства в первой половине гонки трудно не испытывать некоторого сожаления из-за упущенной возможности», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».