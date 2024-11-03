Норрис: Ферстаппен обогнал бы нас на круг, стартуя впереди

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что Макс Ферстаппен обогнал бы всех на круг, если бы стартовал на Гран-при Бразилии с первых рядов стартовой решётки. Напомним, Ферстаппен одержал победу, стартуя с 17-й позиции (Лэнс Стролл и Алекс Албон отсутствовали на стартовой решётке. – Прим. «Чемпионата»).

«Макс был намного быстрее нас, поэтому, думаю, если бы он стартовал впереди, он, вероятно, обогнал бы нас на круг. Наш темп был таким же, как у Джорджа [Расселла], но «Ред Булл» был намного быстрее.

В лучшем случае я финишировал бы третьим, но Макс в любом случае был бы выше и победил бы нас», — приводит слова Норриса The Race.