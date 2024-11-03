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Сайнс попросил прощения у «Феррари» за аварии в Бразилии

Сайнс попросил прощения у «Феррари» за аварии в Бразилии
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс попросил прощения у команды за свои аварии по ходу уикенда Гран-при Бразилии на трассе «Интерлагос».

«Я всегда был силён под дождём, но, к сожалению, в этом году у меня нет хороших ощущений от этой машины в таких условиях. Мы не можем вложить мощность в шины или едем очень жёстко, но ясно, что машина очень непредсказуема и очень трудна в управлении. Я рад, что Шарль Леклер финишировал пятым, но моя гонка оказалась кошмаром.

У меня было две странные и обидные аварии. В обоих случаях я не смог ничего сделать, чтобы их избежать. Обгонять здесь было непросто, и, стартуя с пит-лейна, было сложно добраться до очков при таком небольшом количестве обгонов. Прошу прощения у команды за две аварии, мы вернёмся сильнее», — приводит слова Сайнса AS.

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