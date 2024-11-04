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Хэмилтон в комментариях поздравил Ферстаппена с победой на Гран-при Бразилии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поздравил своего давнего соперника Макса Ферстаппена с победой на Гран-при Бразилии. Семикратный чемпион Формулы-1 оставил поздравительное сообщение в комментариях к посту пилота «Ред Булл» в его аккаунте в соцсетях.

«Потрясающий пилотаж, мои поздравления», — написал Хэмилтон под сообщением Ферстаппена.

Победу на Гран-при Бразилии одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Альпин» Эстебан Окон. Замкнул тройку сильнейших ещё один пилот «Альпин», Пьер Гасли.

В настоящий момент Макс Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачёте пилотов. В активе Макса 393 очка. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса из команды «Макларен» 331 очко. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (307 очков).