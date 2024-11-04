«Минимум был бы вторым». Расселл рассказал, как спорил с командой о заезде на пит-стоп

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл раскрыл детали споров с командой о необходимости заезжать в боксы — данный пит-стоп в итоге стоил британцу шанса побороться за победу на Гран-при Бразилии Формулы-1.

«Мне сказали заезжать. Я ответил — остаюсь. Мне снова сказали заезжать — снова ответил, что остаюсь. И они снова сказали заезжать. Как я сказал, я хотел остаться. Иногда просто нужно довериться своей интуиции. В последний раз я доверился ей и вышло хорошо.

Кто знает, выиграли бы мы? Но если бы не пит-стоп, мы бы лидировали на рестарте, а первые 30 кругов я контролировал темп. Позади нас был бы Ландо, но у нас тоже хорошая скорость на прямых. Минимум было бы второе место.

С командной точки зрения решение не было очевидным. А из кокпита было ясно, что будет красный флаг или сейфти-кар, потому что пилотировать в тех условиях было нереально. Дождь не стихал, я мог видеть большую чёрную тучу сверху. Но затем Эндрю Шовлин, по сути, отменил приказ моего инженера и сказал заезжать.

Мы работаем как команда и стараемся принимать лучшие решения в конкретный момент. Очевидно, что незаехавшие ребята стали первым, вторым и третьим, а мы финишировали выше всех среди тех, кто заехал. Пусть это будет маленьким утешением для меня», — приводит слова Расселла Motorsport.