Хельмут Марко рассказал, что Ферстаппен умолял остановить «опасную» гонку

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что Макс Ферстаппен умолял остановить опасную, по его мнению, гонку Гран-при Бразилии, в которой он в итоге одержал ошеломляющую победу.

«Он ехал в своей вселенной. Когда у Макса было свободное пространство, он полетел. Его обгоны были невероятно удачными, а когда пошёл сильный дождь, он ещё и умолял остановить гонку.

Я не понимаю, зачем они проехали ещё два опасных круга, но это была демонстрация силы со стороны Макса. Это правильная реакция на всё, что происходит в последнее время.

Речь идёт о его невероятном контроле над машиной, особенно под дождём. Он инстинктивно ищет пределы возможного, гораздо больше, чем кто-либо другой. Так уже было в 2016 году, в похожей гонке. Титул уже в пределах досягаемости», — приводит слова Марко RacingNews365.