Хэмилтон предложил миллион тому, кто ответит, почему его машина так плоха

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал ужасный, по его словам, гоночный уикенд Гран-при Бразилии и предложил миллион долларов тому, кто ответит, почему его машина ведёт себя нестабильно.

«Вчера было ужасно, сегодня было ужасно. Квалификация была плохой, спринтерская гонка была плохой. Машина просто была плохой весь уикенд. В чём причина нестабильного поведения машины? Это вы мне скажите. Это вопрос на миллион долларов. Если вы ответите, я дам вам миллион долларов.

Я не борюсь за чемпионство, на самом деле не имеет значения, где мы финишируем в чемпионате. Мне всё равно, финиширую ли я впереди Джорджа [Расселла] или позади него, для меня это не имеет большого значения. Я просто хочу сохранить машину и попытаться заработать очки, если смогу, для команды. Если я смогу хорошо финишировать и мне дадут машину, которая не вылетит с трассы в следующих нескольких гонках, тогда, надеюсь, мы добьёмся лучшего результата. С нетерпением жду Рождества.

Что ж, гонка была дерьмовой, но пилотировать машину Сенны – это был лучший в моей жизни момент. Я счастлив и благодарен за то, что получил такую возможность здесь, на «Интерлагосе».

Давайте не будем говорить о нашей машине, потому что, знаете, она никуда не годится», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.