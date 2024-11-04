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Стал известен вердикт судей по действиям механиков с машинами Хэмилтона и Расселла

Стал известен вердикт судей по действиям механиков с машинами Хэмилтона и Расселла
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Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон избежали штрафов, несмотря на нарушение регламента со стороны механиков «Мерседеса» перед стартом гонки Гран-при Бразилии Формулы-1. Когда старт был отложен на десять минут, механики изменили давление в колёсах, которые уже были установлены на болиды Хэмилтона и Расселла — это запрещено спортивным регламентом Формулы-1, а также отдельной технической директивой.

Тем не менее стюарды решили не налагать спортивный штраф, ограничившись денежным — по 5 тысяч евро за каждое нарушение. В своём решении судьи сослались на необычные условия. Во-первых, между отменой старта и запуском новой стартовой процедуры было всего десять минут. Во-вторых, ворота на стартовую решётку не сразу открыли, плюс они расположены на «Интерлагосе» неудобно для быстрого доступа к болидам. Кроме того, после изменения давления шин те всё ещё соответствовали допустимым параметрам.

Вместе с тем судьи отметили, что данное мягкое решение не должно считаться прецедентом при рассмотрении будущих подобных ситуаций.

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