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Сайнс избежал штрафа за то, что возобновил движение, когда болид уже эвакуировали

Сайнс избежал штрафа за то, что возобновил движение, когда болид уже эвакуировали
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс обошёлся официальным выговором от судей Гран-при Бразилии Формулы-1 за свой опасный пилотаж после вылета с трассы в гонке.

После вылета и аварии Сайнс достал рулевое колесо и тем самым сигнализировал маршалам, что его болид надо эвакуировать. Когда маршалы уже приступили к работе, Карлос получил новую информацию от команды, согласно которой можно было обойтись без схода. Не проинформировав об этом маршалов, Сайнс засунул рулевое колесо обратно и начал движение. Маршалы вовремя обратили внимание на действия пилота «Феррари» и прервали эвакуационные работы.

Во время разбора инцидента Карлос отметил, что не был в курсе, что маршалы уже приступили к эвакуации автомобиля. При этом Сайнс признал, что, достав руль, он тем самым ясно дал понять, что машину надо убирать. Выдав предупреждение, судьи отметили, что потенциально опасную ситуацию спровоцировал исключительно сам гонщик.

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