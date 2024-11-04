Судьи вынесли решения по действиям Норриса, Расселла, Цуноды и Лоусона после отмены старта

Стюарды Гран-при Бразилии Формулы-1 завершили расследование инцидента, произошедшего после отмены старта гонки. Несмотря на оповещение, что старт отменён, Ландо Норрис, а вслед за ним и другие пилоты отправились на ещё один прогревочный круг, хотя гоночный директор не давал подобной команды.

Рассмотрев обстоятельства дела, судьи Гран-при оштрафовали стоявших на первом ряду Ландо Норриса и Джорджа Рассела на пять тысяч евро, а также выписали им официальные выговоры. В то же время Юки Цунода и Лиам Лоусон избежали каких-либо штрафов, потому что, как отметили судьи, отреагировали на действия гонщиков впереди себя.

Таким образом, финальная классификация гонки Гран-при Бразилии никак не будет отличаться от предварительной.