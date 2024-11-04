Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гонщик NASCAR отыграл позицию, врезавшись в стену, но судьи лишили его шансов на титул

Гонщик NASCAR отыграл позицию, врезавшись в стену, но судьи лишили его шансов на титул
Гонка NASCAR Cup Series в Мартинсвилле
Аудио-версия:
Комментарии

На шорт-треке «Мартинсвилл Спидвей» спорной ситуацией на финише гонки Xfinity 500 завершился предпоследний раунд полуфинала NASCAR Cup Series.

Победу в гонке одержал Райан Блейни, который на финальном отрезке заехал за свежими шинами, обогнал Уильяма Байрона и Чейза Эллиотта, который также был на новой резине, и тем самым в последний момент завоевал путёвку в финал.

За последнее место в четвёрке финалистов сражались Уильям Байрон и Кристофер Белл. На последних кругах Кристоферу, чтобы опередить Байрона в общем зачёте, нужно было отыграть одну позицию, и на последнем круге он повторил манёвр Росса Честейна: не стал тормозить в повороте, врезался в стену и вдоль отбойника на высокой скорости пересёк линию финиша.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

За счёт этого Белл обогнал Буббу Уолласа, сравнялся по числу очков с Байроном и должен был выйти в финал за счёт более высокого финиша в гонках третьего раунда плей-офф. Однако в 2022 году «манёвр Честейна» был признан опасным и запрещён. В результате совещаний после финиша дирекция гонки решила, что в Белл нарушил правила и в результате штрафа в итоговой классификации он занял не 18-е, а 22-е место. Таким образом, уступив Байрону четыре очка, Белл прекратил борьбу за титул. Шансы на чемпионство вместе с ним потеряли Кайл Ларсон, Денни Хэмлин и Чейз Эллиотт.

NASCAR Cup Series. Xfinity 500, Мартинсвилл (топ-10):
1. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 500 кругов.
2. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +2,5 сек.
3. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +5,1.
4. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +5,2.
5. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +7,6.
6. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +11,8.
7. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +11,9.
8. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») +12,2.
9. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +12,3.
10. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +12,6.

Положение в плей-офф NASCAR Cup Series:
1. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — победа в Мартинсвилле.
2. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — победа в Хомстеде.
3. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — победа в Лас-Вегасе.
4. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 4156 очков.
5. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 4152.
6. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 4149.
7. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 4132.
8. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 4112.

Финал сезона-2024 — гонка NASCAR Cup Series Championship Race — пройдёт 10 ноября на овале «Финикс Рейсвей».

Материалы по теме
Отстранили пилота NASCAR, который намеренно выбил соперника и отправил его в больницу
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android