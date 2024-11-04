Гонщик NASCAR отыграл позицию, врезавшись в стену, но судьи лишили его шансов на титул

На шорт-треке «Мартинсвилл Спидвей» спорной ситуацией на финише гонки Xfinity 500 завершился предпоследний раунд полуфинала NASCAR Cup Series.

Победу в гонке одержал Райан Блейни, который на финальном отрезке заехал за свежими шинами, обогнал Уильяма Байрона и Чейза Эллиотта, который также был на новой резине, и тем самым в последний момент завоевал путёвку в финал.

За последнее место в четвёрке финалистов сражались Уильям Байрон и Кристофер Белл. На последних кругах Кристоферу, чтобы опередить Байрона в общем зачёте, нужно было отыграть одну позицию, и на последнем круге он повторил манёвр Росса Честейна: не стал тормозить в повороте, врезался в стену и вдоль отбойника на высокой скорости пересёк линию финиша.

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За счёт этого Белл обогнал Буббу Уолласа, сравнялся по числу очков с Байроном и должен был выйти в финал за счёт более высокого финиша в гонках третьего раунда плей-офф. Однако в 2022 году «манёвр Честейна» был признан опасным и запрещён. В результате совещаний после финиша дирекция гонки решила, что в Белл нарушил правила и в результате штрафа в итоговой классификации он занял не 18-е, а 22-е место. Таким образом, уступив Байрону четыре очка, Белл прекратил борьбу за титул. Шансы на чемпионство вместе с ним потеряли Кайл Ларсон, Денни Хэмлин и Чейз Эллиотт.

NASCAR Cup Series. Xfinity 500, Мартинсвилл (топ-10):

1. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 500 кругов.

2. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +2,5 сек.

3. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +5,1.

4. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +5,2.

5. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +7,6.

6. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +11,8.

7. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +11,9.

8. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») +12,2.

9. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +12,3.

10. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +12,6.

Положение в плей-офф NASCAR Cup Series:

1. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — победа в Мартинсвилле.

2. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — победа в Хомстеде.

3. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — победа в Лас-Вегасе.

4. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 4156 очков.

5. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 4152.

6. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 4149.

7. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 4132.

8. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 4112.

Финал сезона-2024 — гонка NASCAR Cup Series Championship Race — пройдёт 10 ноября на овале «Финикс Рейсвей».