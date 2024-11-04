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Серхио Перес высказался после 11-го места на Гран-при Бразилии

Серхио Перес высказался после 11-го места на Гран-при Бразилии
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал выступление на Гран-при Бразилии, где он показал 11-й результат. Победу одержал его товарищ по команде Макс Ферстаппен.

«Уикенд выдался неоднозначным. В этот раз мне не повезло. На старте шины были очень холодными, что ограничивало возможности, а затем у меня был пит-стоп как раз перед красными флагами, и с самого начала всё пошло не так. У нас было несколько хороших битв, но обгонять было довольно сложно. На протяжении всей сессии то и дело лил дождь. Было странно проводить квалификацию и гонку в один и тот же день.

Но я рад, что мы смогли принять участие в гонке. Рад, что болельщики смогли увидеть происходящее на трассе, потому что здесь очень страстная публика. Искренне поздравляю Макса. Для команды это отличный результат. Завершился тройной уикенд. Возможно, для нас он был конкурентным за последнее время. Надеюсь, заключительные три гонки будут для нас положительными в контексте борьбы за чемпионство», — приводит слова Переса пресс-служба Формулы-1.

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