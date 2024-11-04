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Шарль Леклер лишился шансов на чемпионство в этом сезоне Формулы-1

Шарль Леклер лишился шансов на чемпионство в этом сезоне Формулы-1
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер потерял шансы на чемпионство в нынешнем сезоне Формулы-1. В настоящий момент в активе монегаска 307 очков. В оставшихся трёх Гран-при суммарно можно набрать 86 баллов. В случае если все они достанутся Леклеру, по очкам он сравняется с лидером чемпионата Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» (393). Однако в силу того, что у Шарля меньше побед, опередить нидерландца он уже не сможет.

Шансы на титул сохраняет лишь гонщик «Макларена» Ландо Норрис, занимающий сейчас вторую позицию в общем зачёте пилотов. В активе британца 331 очко.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Лас-Вегаса, состоится с 22 по 24 ноября.

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