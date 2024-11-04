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Окон ответил, жалеет ли о том, что не смог выиграть Гран-при Бразилии

Окон ответил, жалеет ли о том, что не смог выиграть Гран-при Бразилии
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Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон высказался о своём выступлении на минувшем Гран-при Бразилии, где он стал вторым.

«Я верил в победу какое-то время, когда возглавлял гонку, но Макс [Ферстаппен] был быстрее нас на заключительном отрезке, поэтому не смысла жалеть о результате. Очевидно, это был максимум.

Мы можем показывать результат, нужно продолжать упорно работать. Очень рад разделить подиум с Пьером [Гасли]. На последнем круге я подумал, что было бы невероятно разделить подиум, как в старые добрые времена, когда мы начинали гоняться в картине. Этот подиум запомню навсегда», — приводит слова Окона пресс-служба «Альпин».

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