Окон ответил, жалеет ли о том, что не смог выиграть Гран-при Бразилии

Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон высказался о своём выступлении на минувшем Гран-при Бразилии, где он стал вторым.

«Я верил в победу какое-то время, когда возглавлял гонку, но Макс [Ферстаппен] был быстрее нас на заключительном отрезке, поэтому не смысла жалеть о результате. Очевидно, это был максимум.

Мы можем показывать результат, нужно продолжать упорно работать. Очень рад разделить подиум с Пьером [Гасли]. На последнем круге я подумал, что было бы невероятно разделить подиум, как в старые добрые времена, когда мы начинали гоняться в картине. Этот подиум запомню навсегда», — приводит слова Окона пресс-служба «Альпин».