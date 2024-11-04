Норрис повторил фирменную фразу Ферстаппена после победы Макса в Бразилии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии. Сам Ландо в Сан-Паулу показал шестой результат.

«Тяжёлый день. Это не то, на что мы надеялись. Удача была не на нашей стороне, но мы будем бороться до конца. Не собираемся сдаваться, пока всё не закончится. Поздравляю Макса Ферстаппена с впечатляющей победой. Как ты говоришь: «Просто чудесно» [Simply Lovely], — написал Норрис на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент Норрис занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 331 очко. У лидирующего Ферстаппена 393 балла.

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