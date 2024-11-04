Даниил Квят подвёл итоги выступления в первом сезоне WEC за «Ламборгини»

Российский пилот Даниил Квят, выступающий в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), подвёл итоги прошедшего сезона. Даниил выступает за «Ламборгини». К команде он присоединился весной прошлого года.

«Сезон 2024 года завершён! Он был непростым, но мы знаем, в каком направлении работать над развитием машины. Надеюсь, скоро сможем всё наладить. Хочу поблагодарить каждого члена команды за усердную работу и всех вас за вашу поддержку. Оставайтесь с нами», — написал Даниил на своей странице в социальных сетях.

Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о забавном эпизоде с участием дочки Квята.

Главные новости дня: