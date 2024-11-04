Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Даниил Квят подвёл итоги выступления в первом сезоне WEC за «Ламборгини»

Даниил Квят подвёл итоги выступления в первом сезоне WEC за «Ламборгини»
Комментарии

Российский пилот Даниил Квят, выступающий в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), подвёл итоги прошедшего сезона. Даниил выступает за «Ламборгини». К команде он присоединился весной прошлого года.

«Сезон 2024 года завершён! Он был непростым, но мы знаем, в каком направлении работать над развитием машины. Надеюсь, скоро сможем всё наладить. Хочу поблагодарить каждого члена команды за усердную работу и всех вас за вашу поддержку. Оставайтесь с нами», — написал Даниил на своей странице в социальных сетях.

Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о забавном эпизоде с участием дочки Квята.

Материалы по теме
«Какого чёрта?» Ферстаппен рассказал, как дочь Квята выругалась на кухне, подражая ему

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android