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Шварцман подвёл итоги дебютного сезона в WEC, после которого он уйдёт из «Феррари»

Шварцман подвёл итоги дебютного сезона в WEC, после которого он уйдёт из «Феррари»
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Российско-израильский пилот Роберт Шварцман подвёл итоги своего выступления в дебютном сезоне чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC), в котором он представлял «Феррари».

«Вот и подошёл к концу мой первый сезон в WEC! Благодарен за уроки, мои первые «24 часа Ле-Мана», получившиеся душераздирающими, сладкий вкус победы в Остине и многое другое. Огромная благодарность моей команде за тяжёлую работу и поддержку! Спасибо всем за незабываемое путешествие», — написал Шварцман в социальных сетях.

Ранее «Феррари» объявила о предстоящем расставании со Шварцманом, который, как ожидается, перейдёт в IndyCar.

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