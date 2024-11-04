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Шарль Леклер — о Гран-при Бразилии: стратегия «Феррари» явно была ошибочной

Шарль Леклер — о Гран-при Бразилии: стратегия «Феррари» явно была ошибочной
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление на Гран-при Бразилии, где он занял пятое место. Победителем стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«В квалификации мы выступили не так уж плохо. Однако в гонке было тяжело управлять автомобилем. Но мы можем быть счастливы, что финишировали впереди двух «Макларенов» и потеряли всего два очка в Кубке конструкторов. Стратегия явно была ошибочной. В такой гонке очень сложно не совершать ошибок. Очень непросто понять, что происходит и что может произойти. Если посмотреть, стратегических ошибок не допустили только первые трое», — приводит слова Леклера Motorsport Italia.

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