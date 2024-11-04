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Хюлькенберг прокомментировал дисквалификацию на Гран-при Бразилии

Хюлькенберг прокомментировал дисквалификацию на Гран-при Бразилии
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Пилот «Хааса» немецкий гонщик Нико Хюлькенберг прокомментировал дисквалификацию на Гран-при Бразилии.

Напомним, маршалы вытолкнули машину Хюлькенберга после инцидента, что запрещено правилами.

«К сожалению, мне потребовалась помощь маршалов, меня вынесло, и, что обидно, после медленного разворота. Это моя ошибка, но мне не повезло, что меня вынесло именно так, поскольку обычно в таком случае вы можете продолжать. Маленькая ошибка с большими последствиями. Очень тяжёлый и разочаровывающий уикенд», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».

Победителем Гран-при Бразилии стал пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен.

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