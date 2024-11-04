Пиастри ответил, кого считает виновным за столкновение с Лоусоном на Гран-при Бразилии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри взял на себя ответственность за столкновение с Лиамом Лоусоном («РБ») на 26-м круге гонки Гран-при Бразилии. В результате Оскар получил 10-секундный штраф.

«Я надолго застрял за ним. Он сказал, что тоже меня не видел, что в таких условиях вполне справедливо. Это явно была моя ошибка, и штраф был заслуженным. Трудный день от начала и до конца. Что касается квалификации, то там были и ошибка, и небольшая проблема, и, когда это объединяешь, возникает большая проблема. Но мне кажется, мы просто были медленными», — приводит слова Пиастри Speedcafe.

Напомним, на Гран-при Бразилии Пиастри в итоге был восьмым, Лоусон – девятым. Победу добыл Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

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