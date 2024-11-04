Лоусон — о гонке в Бразилии: едва не разбил машину 10 раз

Пилот «РБ» Лиам Лоусон прокомментировал выступление на минувшем Гран-при Бразилии. Напомним, новозеландец финишировал девятым.

По словам Лоусона, столкновение с британцем Оскаром Пиастри из «Макларена» было далеко не единственным опасным моментом для него в гонке.

«Я едва не разбил машину около 10 раз. Было очень скользко. Самым важным было удержаться на трассе, и, к счастью, нам это удалось», — приводит слова Лоусона издание Speedcafe.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Эстебан Окон («Альпин») +19.477.

3. Пьер Гасли («Альпин») +22.532.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +23.265.

5. Шарль Леклер («Феррари») +30.177.

6. Ландо Норрис («Макларен») +31.372.

7. Юки Цунода («РБ») +42.056.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +44.943.

9. Лиам Лоусон («РБ») +50.452.

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +50.753.