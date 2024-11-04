Никита Мазепин поупражнялся в стрельбе

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал свежее фото. Россиянин продемонстрировал, как попрактиковался в стрельбе.
Фото: Из личного архива Никиты Мазепина
Напомним, не так давно Европейский Союз исключил россиянина из санкционных списков. При этом сам Никита ранее отметил, что в Формуле-1 больше выступать не собирается.
Будучи гонщиком Формулы-1, Мазепин выступал за «Хаас». Американская команда расторгла с ним соглашение в марте 2022 года. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Также «Хаас» в том году разорвал контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».
Никита Мазепин показал, как тренирует шею: