Босс «Макларена» Стелла: постараемся разрушить путь Ферстаппена к четвёртому титулу

Руководитель «Макларена» Адреа Стелла поделился мнением о победе гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии.

«Очевидно, Макс подал явный сигнал. Это напоминание о том, насколько он силён. Мы всегда признавали его качества. Трёхкратный чемпион мира, который сейчас идёт к четвёртому титулу. Действительно заслуженно. Но пока у нас будут шансы на борьбу с математической точки зрения, мы будем стараться разрушить его путь к четвёртому титулу», — приводит слова Стеллы страница SCUDERIAFEMBOY в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на его выступление в Viaplay.

В настоящий момент Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 393 очка. У занимающего вторую позицию Ландо Норриса («Макларен») 331 балл.

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